Fortaleza e clubes brasileiros se manifestam no Dia do Orgulho LGBTQIA+; veja posts

Em dia que marca o Dia do Orgulho LGBTQIA+, clubes em todo o mundo se manifestam em favor da diversidade de gênero nesta terça-feira (28). No Brasil, a maioria dos times que atuam no Campeonato Brasileiro Série A, incluindo o Fortaleza, já fizeram posts sobre a causa.

Dos 20 clubes que atuam na elite do futebol nacional, 14 fizeram postagens em suas redes sociais. Até a última atualização da matéria, Ceará, Goiás, Cuiabá, Atlético (GO), Athletico (PR) e Juventude não se pronunciaram sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+.

O América (MG) publicou informações sobre o significado de cada letra que compõe o LGBTQIA+. O São Paulo apresentou um vídeo que tem destaque para a jogadora Formiga, que atua pela equipe feminina do tricolor paulista.

Confira alguns posts:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte