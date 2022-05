Ceará abraça torcida LGBTQIA+ com posição no Dia Internacional da Luta contra Homofobia

O Ceará Sporting Club se posicionou em apoio ao Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, celebrado nesta terça-feira, em 17 de maio. É um momento importante e histórico no diálogo junto ao torcedor: dos últimos anos, é a primeira vez que o clube marca posicionamento sobre a causa.

Para carregar a alcunha de “Time do Povo” era necessário ser de todos, e essa relação se constrói com mensagens como essa, sem uma exclusão. O acerto é do clube, com um olhar especial para a comunicação. Demonstrar-se favorável à comunidade LGBTQIA+ faz parte do abraço na torcida.

A pauta, em si, sempre existiu. A cada ano, o apelo massivo, agora correspondido. O Vovô então escuta os torcedores, se afasta do caminho da intolerância e pode iniciar uma nova etapa de interação, de representatividade. Referência em diversas frentes sociais, também há espaço para iniciativa neste nicho.

A torcida do Ceará, inclusive, foi a primeira do Estado a criar um grupo de apoio aos torcedores LGBTQIA+: a Vozão Pride. Do movimento solitário, de conscientização, a mensagem virou conquista.

Hoje, o “orgulho de ser alvinegro” pode aumentar. O Ceará pode entrar na luta e se mostrar plural.

Torcida do Ceará celebra posicionamento do clube