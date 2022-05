Força das arquibancadas: Ceará tem 2ª maior média de público da Série A de 2022; veja ranking

A torcida do Ceará mostrou força e lotou a Arena Castelão contra o Flamengo no sábado (14), no empate em 2 a 2 pela 6ª rodada da Série A de 2022. E a partida apresentou a atmosfera alvinegra nos jogos em casa: o Vovô tem a 2ª maior média de público do Brasileirão.

O número é de 36.361 em três jogos como mandante, somando ainda os confrontos com Bragantino e Botafogo. O índice é expressivo, atrás somente do Flamengo, líder no quesito com 59.888 em três partidas.

O incentivo das arquibancadas é uma marca do time de Porangabuçu. No ambiente, por vezes, a torcida surge como força nos minutos finais e “marca o gol” que o time não fez até então. Ao longo da temporada, protestos até ocorreram no estádio, contra a gestão, mas torcedor esteve presente.

É fato: é o maior patrimônio do clube. Na 1ª divisão, o apoio será fundamental para o desempenho.

Públicos do futebol cearense na Série A de 2022

14.05 - Ceará x Flamengo: 52.139

17.04 - Ceará x Botafogo: 33.734

08.05 - Fortaleza x São Paulo: 25.518

30.04 - Ceará x Bragantino: 23.211

10.04 - Fortaleza x Cuiabá: 18.279

Com uma partida a menos em casa, justamente o Clássico-Rei, o Fortaleza tem a 9ª principal média de público da Série A até o momento, com 21.898 espectadores. O time de Vojvoda terá pela frente três jogos seguidos na Arena Castelão: recebe Fluminense (22/05), Juventude (28/05) e Ceará (01/06).

O Diário do Nordeste avaliou somente os números de público total, conferidos no site da CBF. O Top-5 de média de torcedores contempla ainda: Corinthians (33.539), Botafogo (31.749) e Palmeiras (28.993).

Ranking da média de público da Série A de 2022

Flamengo: 59.888 (média) em três jogos. Ceará: 36.361 (média) em três jogos. Corinthians: 33.539 (média) em dois jogos. Botafogo: 31.749 (média) em três jogos. Palmeiras: 28.993 (média) em quatro jogos. São Paulo: 28.287 (média) em três jogos. Internacional: 23.691 (média) em três jogos. Atlético-MG: 23.220 (média) em quatro jogos. Fortaleza: 21.898 (média) em dois jogos. Coritiba: 20.626 (média) em três jogos. (*) Fluminense: 19.515 (média) em três jogos. (*) Athletico-PR: 17.429 (média) em três jogos. Goiás: 11.366 (média) em três jogos. Santos: 10.227 (média) em três jogos. Cuiabá: 7.654 (média) em dois jogos. Avaí: 7.216 (média) em quatro jogos. Bragantino: 6.794 (média) em quatro jogos. Atlético-GO: 6.784 (média) em três jogos. Juventude: 4.853 (média) em três jogos. América-MG: 1.996 (média) em dois jogos.