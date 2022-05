Ceará x Flamengo registra maior público do Alvinegro em 2022

O empate em 2 a 2 do Ceará contra o Flamengo, neste sábado (14), garantiu mais um ponto para o Alvinegro na Série A do Campeonato Brasileiro. Mais que isso, o Vovô também registrou, nesta partida, o seu maior público em 2022.

Ao todo, 52.139 pessoas estiveram presentes, com um público pagante de 52.003 e 136 não pagantes.

Este foi, também, o 2º maior público do futebol cearense no ano, atrás apenas de Fortaleza 1 x 0 Sport, na final da Copa do Nordeste. Na ocasião, 60.045 pessoas estiveram presentes para acompanhar o título do Tricolor.

A renda bruta do duelo pela entre Ceará e Flamengo também foi bastante elevada, com um total de R$ 2.446.271,00. Com os descontos, a renda líquida foi de R$ 1.645.242,96.