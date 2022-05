Dorival Júnior exalta participação da torcida do Ceará em jogo contra Flamengo: "foi o diferencial"

O técnico do Ceará Dorival Júnior fez questão de exaltar o papel da torcida no empate contra o Flamengo, neste sábado (14), na Arena Castelão. Após estar perdendo durante quase todo o jogo, o Vozão fez o gol de empate aos 45 do segundo tempo, com Nino Paraíba.

"O papel do torcedor no jogo foi o diferencial. O apoio que tanto cobramos foi sentido hoje", disse. Recentemente o Ceará foi alvo de protestos da sua própria torcida após uma série de resultados ruins. Na ocasião, Dorival cobrou mais incentivo do público alvinegro.

"Tem que ser valorizado. A dedicação dos jogadores, o reconhecimento da torcida. Como quando outro dia eu pedi ao torcedor que viesse incentivar o jogo inteiro. Foi pelo torcedor que chegamos ao gol. A torcida empurrou o time até os últimos momentos. Até sair o gol. Não merecíamos sair daqui um resultado ruim", disse.

O empate mantém o time de Dorival Júnior na 17ª colocação, com quatro pontos. O Flamengo, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com seis pontos.

O Ceará volta a campo na terça-feira (17) contra o General Caballero, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. Pela Série A, a equipe enfrenta o Santos, no sábado (21). O Rubro-Negro carioca enfrenta Universidad Católica, pela Libertadores, e Goiás, pelo Brasileirão, nos mesmos dias.

Veja a entrevista: