Finais do Cearense serão nos dias 22 e 24 de abril; Clássico-Rei da Série A muda de data

Depois de muita indefinição e reviravoltas, finalmente as finais do Campeonato Cearense de 2022 foram definidas. A Federação Cearense de Futebol (FCF), informou na noite desta sexta-feira (8), que os jogos finais entre Fortaleza e Caucaia serão disputados nos dias 22 e 24 de abril.

Datas das Finais

Ida

Caucaia x Fortaleza – 22/04 (Sexta-feira) – 21h35 – Arena Castelão

Volta

Fortaleza x Caucaia – 24/04 (Domingo) – 18h30 – Arena Castelão



Classico-Rei alterado

Com a definição das datas do Estadual, o Clássico Rei entre Fortaleza x Ceará que seria no dia 23 de abril, passou para o dia 1º de junho, às 20h30.

Na data, não está prevista rodada do Campeonato Brasileiro, e sim uma data Fifa da Seleção Brasileira.