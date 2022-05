Ceará e Fortaleza mostram força da torcida e ficam no Top-10 de ranking de sócios da Série A

O futebol cearense atravessa uma crescente nos últimos anos, com Ceará e Fortaleza se apresentando como os únicos do Nordeste na Série A do Brasileiro de 2022. O processo de evolução é construído junto da torcida, que lota a Arena Castelão, compra produtos e mantém os planos de sócios em alta. Em ranking do ge, os dois clubes figuram no Top-10 no total de associados no Brasileirão.

O índice mostra a força das arquibancadas. Juntos, Vovô e Leão somam quase 90 mil sócios-torcedores. Os torcedores auxiliam as equipes no jogo, com apoio, além de financeiramente. Se há discrepância de investimento, o demonstrativo de poder chega com as festas.

Na lista, o Ceará está na 6ª posição, com 45.885 sócios até a tarde desta terça-feira (10). O Fortaleza surge em 7º, com 44.117. As equipes estão na frente de times como São Paulo e Botafogo.

Projeção de receita de Ceará e Fortaleza com sócios em 2022:

Ceará : R$ 16.000.000,00

: R$ 16.000.000,00 Fortaleza: R$ 18.720.000,00

A liderança é do Atlético-MG, atual campeão nacional, com 127.558 apoiadores. O Top-3 é formado por Corinthians e Internacional. Dono da maior torcida do Brasil, Flamengo é 4º, com mais de 69 mil.

Dos 20 clubes, o Bragantino foi o único da Série A que não informou o quantitativo. Já o Athletico-PR tem apenas os números do mês de abril no cálculo, porque não informou essa atualização do banco.

Ranking de sócios-torcedores da Série A de 2022