Fortaleza e Ceará estão entre os 18 clubes com mais seguidores em redes sociais no país

Fortaleza e Ceará estão entre os clubes com mais seguidores em redes sociais no futebol brasileiro. É o que mostra a edição de abril da pesquisa mensal do Ibope/Repucom.

Pelo levantamento, o Fortaleza soma 4.252.847 seguidores, estando na 16ª colocação no ranking. O Ceará é o 18º, com 3.860.133 seguidores.

Dentre as equipes fora da Série A, o Fortaleza ocupa o 2º lugar, seguido do Ceará em 3º.

A pesquisa do Ibope/Repucom contempla números de perfis no Instagram, Facebook, X, Tiktok e Youtube. O levantamento, atualizado todos os meses, apresenta os 50 clubes brasileiros com mais seguidores.

O Flamengo é hoje o líder, com 67,3 milhões, seguido do Corinthians com 42,9 milhões. O Íbis, com 1,3 milhão, é o time sem divisão no Campeonato Brasileiro com a melhor colocação: 26º.

Veja os números completos: