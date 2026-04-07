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Fortaleza e Ceará estão entre os 18 clubes com mais seguidores em redes sociais no país

O Fortaleza é 16º e o Ceará ocupa a 18ª colocação, em ranking elaborado pelo Ibope/Repucom

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
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Legenda: O Fortaleza soma 4.252.847 seguidores, enquanto o Ceará tem 3.860.133 seguidores
Foto: Thiago Gadelha - JL Rosa/SVM

Fortaleza e Ceará estão entre os clubes com mais seguidores em redes sociais no futebol brasileiro. É o que mostra a edição de abril da pesquisa mensal do Ibope/Repucom.

Pelo levantamento, o Fortaleza soma 4.252.847 seguidores, estando na 16ª colocação no ranking. O Ceará é o 18º, com 3.860.133 seguidores.

Dentre as equipes fora da Série A, o Fortaleza ocupa o 2º lugar, seguido do Ceará em 3º.

A pesquisa do Ibope/Repucom contempla números de perfis no Instagram, Facebook, X, Tiktok e Youtube. O levantamento, atualizado todos os meses, apresenta os 50 clubes brasileiros com mais seguidores.

O Flamengo é hoje o líder, com 67,3 milhões, seguido do Corinthians com 42,9 milhões. O Íbis, com 1,3 milhão, é o time sem divisão no Campeonato Brasileiro com a melhor colocação: 26º.

Veja os números completos:

Pesquisa aponta Ceará e Fortaleza entre os clubes com mais seguidores no país
Legenda: A pesquisa do Ibope/Repucom da edição de abril apontou Fortaleza e Ceará entre as maiores bases de seguidores do país
Foto: Ibope/Repucom

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