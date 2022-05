Fortaleza e Ceará devem abrir mão dos torneios internacionais para focarem no Brasileirão?

Após mais uma rodada do Brasileirão da Série A finalizada, Fortaleza e Ceará seguem amargando as últimas colocações na competição. O Tricolor é o último colocado com apenas um ponto conquistado, justamente no último jogo contra o São Paulo. Já o Vozão entrou na zona de rebaixamento após a derrota contra o Athletico-PR.

Se na principal competição nacional os números não são dos melhores, nas competições internacionais que disputam, Fortaleza e Ceará estão em um outro cenário. O Vovô é o único time com 100% de aproveitamento na Sul-americana, vencendo todos os jogos que disputou. E o Fortaleza, após o empate com o River Plate na última quinta-feira, segue com chances de classificação para as oitavas de finais da Taça Libertadores.

Diante dessa disparidade nas competições, o Diário do Nordeste quer saber: Fortaleza e Ceará devem abdicar dos torneios internacionais para focarem no Brasileirão? Vote:

