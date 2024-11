Fortaleza divulga programação de viagem para jogo contra o Fluminense na Série A

O Fortaleza divulgou a sua programação de viagem para o Rio de Janeiro (RJ), onde o Tricolor do Pici enfrenta o Fluminense na sexta-feira (22), pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O time embarca para o Rio de Janeiro (RJ) no período da tarde da quinta-feira (21), em voo direto. Já o desembarque em Fortaleza (CE) acontece no período da tarde do sábado (23), um dia após a partida.

PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO

21/11 (QUINTA-FEIRA)

Treino no Centro de Excelência Alcides Santos no período da manhã;

Voo direto para o Rio de Janeiro no período da tarde.

22/11 (SEXTA-FEIRA)

Jogo: Fluminense x Fortaleza, às 21h30, no Maracanã.

23/11 (SÁBADO)