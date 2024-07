Fortaleza divulga boletim médico e Marinho é nova ausência no time; veja atualização

O Fortaleza divulgou novo balanço do Departamento Médico neste domingo (21). Quatro jogadores não estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. A novidade na lista é o atacante Marinho. O jogador, que atuou diante do Vitória na rodada anterior, apresentou torcicolo muscular.

Calebe segue processo de fortalecimento muscular. O meia-atacante está fora desde o dia 23 de junho, quando sentiu um desconforto e foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo no jogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

Além dele, o meia Martínez está em transição após estiramento ligamentar colateral medial no joelho direito. Da mesma forma, o volante Zé Welison, que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e segue processo de recuperação.

O Fortaleza enfrenta o Atlético-GO em jogo do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste acompanha todos os detalhes ao vivo e em tempo real.