Fortaleza deve realizar pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

O Fortaleza deverá realizar pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos. O clube já está organizado para que isso ocorra, mas ainda falta a assinatura de contrato com a empresa para confirmar a participação do Laion em um torneio amistoso em Orlando, na Flórida, que terá outro grande clube brasileiro. A informação é do ge/ce.

Os jogos serão realizados entre 12 e 19 de janeiro do próximo ano. O Fortaleza já mandou um representante para avaliar a estrutura física do local da pré-temporada, além de aceitar os adversários da disputa.

O Santos foi convidado para participar do torneio amistoso com Fortaleza e Atlético Nacional, da Colômbia. Os clubes que disputarem o torneio amistoso não teriam custos com a viagem da delegação, comissão técnica e staff e seriam remunerados pela participação.

Em 2025, o Fortaleza vai disputar o Cearense, a Copa do Nordeste, Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e uma competição internacional: O Leão está próximo de garantir vaga na Libertadores.