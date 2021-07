Fortaleza descarta interesse em lateral direito Yonathan Andía, do Universidad do Chile

O Fortaleza descartou interesse na contratação do lateral direito Yonathan Andía, do Universidad do Chile-CHI. Especulado pela imprensa chilena no clube cearense, o atleta não está nos planos da diretoria tricolor para a sequência da Série A do Brasileiro.

Com 28 anos, o jogador teria contrato de três anos no exterior e uma multa rescisória de 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5 milhões). O Diário do Nordeste apurou que a comissão técnica comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda está satisfeita com as opções do elenco para o setor, que tem como titular Yago Pikachu.

Vale ressaltar que o Leão segue atento ao mercado e mapeou alvos para reforçar o planel. Até o momento, o clube investiu na contratação de três atacantes: Edinho (ex-Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul), o chileno Ángelo Henríquez (ex-Universidad de Chile-CHI) e o argentino Valentin Depietri (ex-Santamarina-ARG).

Vojvoda terá as peças a partir de 1º de agosto, quando podem ser regularizados por conta da abertura da janela internacional. Para o lado direito do esquema 3-5-2, o time conta com as seguintes alternativas: Tinga, Pikachu e Daniel Guedes. O meia Luiz Henrique também já foi utilizado na posição.