Fortaleza consegue cinco rodadas seguidas sem ser vazado pela primeira vez na Série A desde 2019

O setor defensivo do Fortaleza vem ganhando destaque nas últimas rodadas do Brasileirão. Além de ser o líder do returno com 100% de aproveitamento, o time também é o único que ainda não foi vazado no segundo turno. Já são cinco rodadas seguidas sem sofrer gols. Essa é a primeira vez que o Tricolor engata essa sequência na Série A desde 2019, quando retornou à primeira divisão.

Em 2021 a equipe passou quatro rodadas sem sofrer gols e, até então, esse havia sido o maior período consecutivo. A sequência foi contra América-MG, Corinthians, São Paulo e Bragantino. O Leão venceu as quatro partidas com sete gols marcados.

Na marca atual os confrontos foram contra Santos, Cuiabá, Internacional, Ceará e, o Corinthians, na última rodada. São quatro vitórias e um empate, com seis gols a favor.

O goleiro Fernando Miguel se destaca nesse contexto atual. O arqueiro tricolor está há 540 minutos sem ser vazado no Campeonato Brasileiro e vem fazendo grandes atuações nas partidas. Para ele, esse é uma conquista, acima de tudo, coletiva.

"Esse é um dado que deixa qualquer goleiro extremamente feliz (...) mas eu preciso dividir eles com a equipe inteira. Nós temos um comportamento globalizado dentro da equipe de entrega, de compromisso, tanto nas questões ofensivas quanto defensivas. O placar ficar zerado ele é gostoso ao final de cada partida, mas não tem sentimento melhor que sair do estádio e ver a alegreia da equipe e to torcedor com mais uma vitória."

Quando questionado se considerava esse o seu melhor momento na carreira, ele priorizou a continuidade e evolução. "Ano após ano eu tenho conseguido evoluir. Essa é talvez uma marca minha, uma meta, um desejo muito grande de desenvolver, de aprender, de me adaptar. Esse é meu objetivo, crescer e evoluir ainda mais", afirma.

Fernando Miguel deve ser titular novamente no próximo compromisso do Fortaleza contra o São Paulo. O Tricolor vai se reencontrar, mais uma vez, com Rogério Ceni e pode ultrapassar a equipe paulista na tabela.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil