Fernando Miguel se aproxima de marca histórica de goleiro Diego, do Ceará, sem sofrer gol na Série A

O goleiro Fernando Miguel é um dos pilares da defesa do Fortaleza na Série A de 2022. Desde que assumiu a titularidade na competição, ainda não sofreu gols e se aproximou de uma marca histórica do goleiro Diego, que defendeu o Ceará no Brasileirão de 2010: maior minutagem consecutiva sem ser vazado dentro do torneio.

A dupla está, inclusive, do Top-6 de mais tempo sem sofrer gols dos últimos 20 anos da 1ª divisão. Diego ficou sem sofrer gols por seis jogos inteiros com o Vovô, atingindo 607 minutos e ficando na 5ª posição do ranking geral.

Fernando Miguel está na 6ª colocação, com 540 minutos também com seis partidas. O recorde é de Rogério Ceni, do São Paulo, em 2007, quando passou 988 minutos. A lista foi divulgada pela conta do Brasileirão no Twitter.

Dentro da minutagem, caso Fernando Miguel não sofra gol por mais um jogo, fica em 5º. A missão não será fácil, pois o Fortaleza encara o São Paulo no domingo (28), no Morumbi, às 16h, pela 24ª rodada da competição nacional.

Menos tempo sem sofrer gol na mesma edição da Série A

Rogério Ceni (2007 - São Paulo): 988 minutos Renan (2006 - Internaciinal): 795 minutos Fernando Prass (2012 - Vasco) e Weverton (2018 - Palmeiras): 647 minutos Marcelo Lomba (2018 - Internaciinal): 630 minutos Diego (2010 - Ceará): 607 minutos Fernando Miguel (2006 - Fortaleza): 540 minutos

Dentro da minutagem, caso Fernando Miguel não sofra gol por mais um jogo, sobe para a 5ª colocação. A missão não será fácil, pois o Fortaleza encara o São Paulo no domingo (28), no Morumbi, às 16h, pela 24ª rodada. O arqueiro leonino não é vazado há cinco duelos no Brasileirão.

Sequência do Diego pelo Ceará na Série A de 2010

Ceará 1x0 Vitória-BA | 3ª rodada da Série A

Goiás 0x0 Ceará | 4ª rodada da Série A

Ceará 1x0 Cruzeiro | 5ª rodada da Série A

Ceará 2x0 Avaí | 6ª rodada da Série A

Atlético-MG 0x1 Ceará | 7ª rodada da Série A

Ceará 0x0 Corinthians | 8ª rodada da Série A

Sequência de Fernando Miguel pelo Fortaleza na Série A de 2022

Fortaleza 0x0 Palmeiras | 16ª rodada da Série A

Atlético-GO 0x1 Fortaleza | 17ª rodada da Série A

Cuiabá 0x1 Fortaleza | 20ª rodada da Série A

Fortaleza 3x0 Internacional | 21ª rodada da Série A

Ceará 0x1 Fortaleza | 22ª rodada da Série A

Fortaleza 1x0 Corinthians | 23ª rodada da Série A

