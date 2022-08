Os bons números de Fernando Miguel pelo Fortaleza em 2022

Um dos grandes pilares da campanha de reação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é o sistema defensivo. O Tricolor é o único time que ainda não foi vazado no 2º turno da competição. E há uma peça importante nesta melhora da defesa: o goleiro Fernando Miguel, que possui números impressionantes em 2022.

Após trocas de goleiros e idas e vindas entre Marcelo Boeck e Max Wallef, o experiente Fernando Miguel agora se consolidou de vez.

Até aqui, ele fez 13 jogos na temporada. Em 8 deles saiu de campo sem sofrer nenhum gol sequer. Detalhe: 6 destas partidas ocorreram no Brasileirão. São 540 minutos sem gols na Primeira Divisão, sendo cinco jogos em sequência sem ser vazado na Série A.

Além disso, Fernando Miguel tem ótimo aproveitamento. Quando ele atuou, o Fortaleza perdeu apenas um jogo (por 1 a 0 para o Ceará, na Copa do Brasil, em que mesmo assim avançou de fase), acumulando ainda outras sete vitórias e cinco empates. O aproveitamento com o arqueiro de titular é de 66,7%.

Legenda: Fernando Miguel tem sido importante nos últimos jogos do Fortaleza Foto: Arte SVM

Fora os bons números, Fernando Miguel tem feito boas defesas e passado muita segurança. Algo que faltou aos outros concorrentes de posição.

Tranquilo, discreto e eficiente, tem sido peça importante demais neste momento de reação.