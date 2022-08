Em momento de instabilidade do Ceará, João Ricardo mostra segurança; veja números

O goleiro João Ricardo foi um dos destaques do Ceará no empate em 1 a 1 com o Bragantino, no último domingo (21), em jogo pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na partida no Nabi Abi Cheddid, o goleiro do Vovô pegou um pênalti e outras três defesas importantes ao longo da partida.

Contra o Braga, João Ricardo manteve a média de defesas por jogo (3) e ainda pegou um pênalti. Com bola rolando, ele pegou finalizações de Helinho (31 do 1º tempo), de Lucas Evangelista (1º do 2º tempo) e Gabriel (37 do 2º Tempo). A penalidade defendida foi aos 42 do 1º tempo, em cobrança de Lucas Evangelista.

No Top 5 da Série A

Com a regularidade de João Ricardo em um momento de instabilidade do Vovô na competição o torna um dos pilares da equipe na Série A. De acordo com o SofáScore, o goleiro é o 5º melhor do Brasileirão: a lista tem: Tadeu (Goiás), João Paulo (Santos), Cássio (Corinthians), Weverton (Palmeiras) e João Ricardo (Ceará).

Legenda: O goleiro do Ceará, João Ricardo, está entre os 5 melhores da Série A segundo o SofáScore Foto: Reprodução / SofáScore

De acordo com os números do Sofáscore, o camisa 1 do Vovô fez 21 jogos na Série A, realizando 76 defesas, com média de 3,6 por jogo. Foram 37 defesas dentro da área e 39 em chutes de fora.

Veja números de João Ricardo no Sofáscore:

Jogos: 21

Titular: 21

Minutos por partida: 90

Gols sofridos por partida 1.1

Pênaltis defendidos 2/6

Defesas por jogo 3.6 (77%)

Saídas certas por jogo: 0.6 (100%)

Gols sofridos 23

Gols sofridos dentro da área 20

Fora da área 3

Defesas realizadas 76

Defesas dentro da área 37

Defesa de fora da área 39

Defesas parciais 9

Jogos sem sofrer gols 5

