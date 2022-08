Em busca de recuperação na Série A, Ceará tenta evoluir desempenho como mandante; veja jogos

O Ceará enfrenta o Athletico-PR no sábado (27), às 21h, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A de 2022. A partida deve marcar a estreia do novo técnico, o argentino Lucho González, que aceitou a proposta do clube. E uma missão importante é recuperar o desempenho dentro de casa.

No momento, o Vovô está em 15º colocado, com 26 pontos, caindo na tabela. A pontuação conquistada na campanha até o momento tem um entrave: é o 2º pior mandante, na frente somente do Juventude. O aproveitamento dentro dos próprios domínios é de apenas 33,3%, com 11 partidas disputadas.

Nos últimos compromissos na Arena Castelão pelo Brasileirão, inclusive, perdeu para Fortaleza e Palmeiras. Ao todo, são duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

O processo de retomada deve existir diante do Furacão de imediato. A distância para a zona de rebaixamento, no momento, é de três pontos. O Avaí abre o Z-4, com 23 na classificação.

Jogos do Ceará como mandante na Série A em agosto

27.08 - Ceará x Athletico-PR | Arena Castelão, às 21h.

10.09 - Ceará x Santos | Arena Castelão, às 16h30.

17.09 - Ceará x São Paulo | Arena Castelão, às 19h.

Piores mandantes na Série A

Juventude - 10 pontos | 2V-4E-6D | 27,8% de aproveitamento

Ceará - 11 pontos | 2V-5E-4D | 33,3% de aproveitamento

Botafogo - 12 pontos | 3V-3E-5D | 36,4% de aproveitamento

Cuiabá - 14 pontos | 3V-5E-3D | 42,4% de aproveitamento

Classificação da Série A

Legenda: O Ceará está na 15ª posição na tabela de classificação da Série A Foto: reprodução / SrGoool