Fortaleza confirma vaga na fase de grupos da Libertadores após título do Botafogo

O Fortaleza está matematicamente confirmado na fase de grupos da Libertadores da América de 2024. O Botafogo conquistou o título da Libertadores sobre o Atlético-MG e abriu mais uma vaga direta para o torneio via Brasileirão, beneficiando o Leão.

Com o título do Botafogo na Libertadores, o Brasileirão passa a ter um G-8, já que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Os seis primeiros da Série A terão então vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

Atual quarto colocado, com 65 pontos, o Fortaleza não pode mais ser ultrapassado pelo Cruzeiro, sétimo colocado, com 48 pontos. Dessa forma, com o G-8 confirmado, o Leão está obrigatoriamente dentro da zona que dá vaga direta para a fase de grupos.

Neste domingo (1º), o Tricolor do Pici enfrenta, fora de casa, o Vitória, por mais uma rodada da Série A do Brasileirão 2024. Agora confirmado na fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza foca na disputa do título do Brasileirão.