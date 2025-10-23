Diário do Nordeste
Fortaleza BC começa bem, mas é superado pelo Flamengo no NBB

Equipes se enfrentaram no Maracanãzinho

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:47)
Jogada
Legenda: Fortaleza x Flamengo, pelo NBB.
Foto: Paula Reis/Flamengo

O Fortaleza BC sofreu a primeira derrota no NBB 25/26. A equipe comandada por Jelena Todorovic vinha de duas vitórias (Vasco e Botafogo), mas foi superada pelo Flamengo por 102 a 73. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (23), no Maracanãzinho, em duelo da terceira rodada. Bost foi o destaque da partida com 22 pontos. Dupree foi o maior pontuador do Carcalaion com 16 anotados.

A equipe cearense começou melhor o jogo e venceu o primeiro quarto por 25 a 19. No quarto seguinte, o duelo foi mais equilibrado mas os donos da casa conseguiram o placar de 22 a 18. 

No terceiro, a vantagem foi ainda maior. O time cearense caiu de rendimento e viu os adversários abrirem 20 pontos de vantagem, com um 33 a 13 no placar. No último período, o grupo carioca manteve o ritmo e superou o Fortaleza por 28 a 17.

Com o resultado, o Carcalaion está em nono lugar, com cinco pontos. Já o Rubro-Negro lidera a competição com seis somados. O próximo desafio do Tricolor será diante do Unifacisa, no dia 31 de outubro, sexta-feira. No mesmo dia, a equipe carioca visita o Corinthians. 

