Fortaleza Basquete Cearense anuncia saída de Espiga, treinador da equipe

Espiga não é mais o treinador do Fortaleza Basquete Cearense. Nesta segunda-feira (14), o clube anunciou a saída do profissional e agradeceu aos 10 anos de serviços prestados à equipe, sendo três deles como Head Coach do time.

Durante sua passagem pelo Carcalaion, Flávio Espiga conquistou de maneira invicta o título da LDB em 2015, além da classificação para o Interligas no no de 2024. Nesta nova temporada, o FBC busca anunciar seu novo comandante e o novo plantel para a disputa da NBB em breve, querendo reverter o que foi feito de negativo no ano anterior.

VEJA NOTA DO FORTALEZA BASQUETE CEARENSE:

Foram dez temporadas junto ao Carcará, sendo três delas como head coach do Fortaleza Basquete Cearense.

Dentre as suas principais conquistas, estão o título invicto da LDB em 2015, a classificação para o Interligas em 2024 e uma conexão muito profunda com a cidade de Fortaleza e o estado do Ceará.

Hoje, encerramos um ciclo com o técnico Flávio Espiga , figura muito importante na história do Basquete Cearense e por quem temos muita gratidão e carinho.

Desejamos muito sucesso nas próximas etapas da sua carreira, Espiga, e saiba que você sempre terá uma segunda casa em Fortaleza!

* Sob supervisão de Vladimir Marques