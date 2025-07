Fortaleza Basquete Cearense anuncia Jelena Todorovic como treinadora principal da equipe

O Fortaleza Basquete Cearense inicia uma nova era. Após uma temporada abaixo das expectativas no Novo Basquete Brasil (NBB), o clube anunciou nesta quinta-feira (18) a contratação da sérvia Jelena Todorovic como nova treinadora da equipe principal. A escolha é histórica: ela será a primeira mulher a comandar uma equipe masculina na elite do basquete brasileiro, substituindo a vaga deixada por Flávio Espiga, após três anos no comando do Carcalaion.

Vinda de Belgrado, capital da Sérvia — país onde o basquete é parte central da cultura esportiva —, Jelena acumula passagens por clubes e seleções em diferentes partes do mundo. Agora, desembarca em Fortaleza cheia de entusiasmo e com discurso firme sobre o desafio que a espera no Nordeste brasileiro.

Sou a nova treinadora do Fortaleza Basquete Cearense. Estou super honrada por essa nova oportunidade. Esse vai ser o quarto continente em que vou trabalhar. Eu vim de Belgrado, na Sérvia, onde o basquete é como uma religião, um estilo de vida, uma grande paixão. É uma coisa que eu vejo em vocês, brasileiros, algo que eu sempre admirei. Yelena Todorovic Nova treinadora do Fortaleza Basquete Cearense

Todorovic também revelou seu carinho pelo Brasil e pela cidade de Fortaleza, destacando o acolhimento dos torcedores e sua paixão pelo esporte.

“Eu sei que Fortaleza é uma linda cidade. Os brasileiros são muito apaixonados, talentosos para o esporte e eu não vou mentir... Sou uma grande fã de futebol também. Eu cresci vendo os melhores jogadores brasileiros. Meu favorito era o Ronaldinho. É realmente uma honra ter a oportunidade de ser uma treinadora em Fortaleza.”, revelou a sérvia.

Mais do que palavras, a treinadora mostrou já entender o papel da torcida no sucesso do projeto. Ela fez um convite direto à arquibancada: “Aproveito essa chance pra convidar todos vocês para os jogos, porque minha grande motivação pra essa temporada, claro é fazer um grande time, um grande trabalho, mas ter também o máximo de torcedores possível pra nos apoiar. Eu estarei lá dando 100% da minha energia, do meu amor, da minha paixão por esse esporte.”

Yelena também exaltou a qualidade do basquete nacional e se mostrou entusiasmada com a oportunidade de disputar o NBB:

“Tenho um grande respeito pelo basquete brasileiro, que tem uma longa tradição. E também pelo NBB. Pra mim, é a melhor liga na América do Sul. Então estou super motivada, feliz para se juntar a vocês e ver vocês em breve. Estarei sempre pronta. Sempre amei isso. Vocês são super acolhedores e hospitaleiros. Têm tido um espírito incrível comigo. Estou muito feliz em ser a nova treinadora.”, comentou Jelena sobre ter sido escolhida como treinadora do Fortaleza Basquete Cearense.

A chegada de Todorovic marca uma mudança significativa na trajetória do Fortaleza Basquete Cearense. Depois de anos de luta por espaço e resultados, o clube aposta em inovação e representatividade para buscar novos voos. A temporada 2025/26 promete ser de reconstrução — e de história sendo escrita dentro e fora das quadras.