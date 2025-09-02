Fortaleza anuncia venda de Ryan Guilherme ao Cruzeiro; veja valor

O Fortaleza anuncia a venda do volante Ryan Guilherme ao Cruzeiro. Na operação, o atleta de 22 anos teve 40% dos direitos econômicos vendidos por R$ 4,5 milhões, com o clube cearense mantendo 15% do passe do meio-campo para uma venda futura.

A movimentação de mercado estava alinhada nos últimos dias. Assim, apesar da péssima campanha na Série A, o jogador foi afastado pelo técnico português Renato Paiva do elenco principal para não inviabilizar o acordo de transferência.

No Pici desde 2021, Ryan se destacou nas categorias de base no Sub-20 e Sub-23. Com pouco espaço no profissional, acumulou empréstimos para Volta Redonda e UD Leria, de Portugal, nas últimas temporadas.

Em agosto, no entanto, o clube comunicou que o volante seria emprestado ao Royal Antwerp, da Bélgica, por € 500 mil. A negociação não teve desfecho positivo.