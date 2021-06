Fortaleza anuncia saída de Wellington Nem e Mariano Vázquez

O meia Mariano Vázquez e o atacante Wellington Nem não fazem mais parte do elenco do Fortaleza Esporte Clube. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira (16) pela assessoria de comunicação do clube. Os atletas deixam o elenco após não serem aproveitados pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

A saída dos atletas abre espaço no plantel para a chegada de outros nomes já acertados com o Fortaleza para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, cinco atletas deverão ser anunciados a partir do 2° semestre de 2021.

Mariano Vázquez

O meio-campista argentino Mariano Vázquez chegou ao Fortaleza em 2019. Pelo clube tricolor, disputou 40 partidas (entre 2019 e 2020) e não marcou nenhum gol. Na atual temporada, não foi aproveitado por Enderson Moreira e Juan Pablo Vojvoda. O meia tem contrato até o fim de junho, mas não terá vínculo renovado, conforme antecipou o Diário do Nordeste.

Wellington Nem

Wellington Nem chegou sob forte expectativa da torcida tricolor. Mesmo sem disputar uma partida oficial desde 2019, quando defendeu o Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante visava retornar o velho futebol no Tricolor do Pici. Porém, desde sua chegada, só entrou em duas partidas (Icasa e Pacajus) e demorou para se adequar fisicamente.

O atleta chegou ao Fortaleza no final de março, com vínculo por três meses. Porém, sem a aprovação de Juan Pablo Vojvoda, Nem não seguirá no Tricolor do Pici para a sequência da temporada.