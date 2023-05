Fortaleza anuncia entrega de obras e projeta complexo de fisioterapia no Centro de Excelência

O Fortaleza segue em busca de melhorias também fora de campo, no Centro de Excelência Alcides Santos. O clube anunciou, nesta terça-feira (23), quatro obras que serão entregues nos próximos dias: área de lazer, reforma da fachada, lavanderia e vestiários. Cerca de R$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais), verba majoritária proveniente do sócio-torcedor, foram investidos. O clube já planeja novas obras, como o complexo de fisioterapia.

“As obras de excelência estão a todo vapor, e a nossa estrutura continua evoluindo muito. Temos a reforma da fachada do hotel Antônio Diniz e fizemos uma estrutura de ligação entre os dois hotéis (com o Ribamar Bezerra). Fizemos primeiramente toda a parte externa, de fachada, para poder facilitar o trânsito dos jogadores e os serviços gerais”, disse Rodrigo Monteiro, diretor de patrimônio.

Um novo vestiário para os funcionários também está sendo construído, além da lavanderia do clube e a rouparia. Uma área de lazer também será integrada ao primeiro andar do Hotel Antônio Diniz.

“Um complexo totalmente integrado, com um salão climatizado, com churrasqueira e piscina, é uma área de lazer que vai servir para os atletas como também para os funcionários do clube em eventos festivos de final de ano”, explicou o diretor.

PRAZO PARA ENTREGA

Sala de trofeus - 2 semanas

Fachada - 10 dias

Área de lazer - 30 dias

Lavanderia e os vestiários - 40 a 60 dias

PROJETOS

Pensando ainda na expansão, o Tricolor do Pici tem novos projetos e alguns em fase de orçamento. A reforma do prédio administrativo, do portal de entrada e o complexo de fisioterapia. Rodrigo Monteiro explica:

“A gente já tem projetado e em fase de orçamento, o complexo da fisioterapia. A gente vai unir com a academia já existente, com a piscina aquecida, com a área de recuperação de atletas, então a gente vai ter uma sala de fisio moderna, com mais um consultório médico para poder dar todo apoio aos atletas”, concluiu.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda está na disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. A equipe entra em campo nesta quarta-feira (24), quando enfrenta o San Lorenzo, em jogo do Grupo H, às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA IMAGENS: