No seu 2º episódio, o FortalezaCast analisa a queda de gols no ataque mais poderoso do país em um contexto de lesões e desgaste físico. Além disso, o torcedor convidado Herneston Leitão traz histórias inusitadas e relembra momentos marcantes da história recente do Tricolor do Pici. Marta Negreiros comanda o episódio e o editor do Jogada, João Bandeira Neto, completa a bancada.

