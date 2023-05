Jogadores do Fortaleza completam sete jogos e não podem atuar por outro time na Série A; veja lista

A comissão técnica do Fortaleza garantiu que uma parte dos jogadores do elenco não possam mais defender outro clube na Série A de 2023. Isso porque esses atletas atingiram sete partidas na atual edição do torneio, o que ultrapassa o limite do Regulamento Específico da Competição (REC) para uma transferência.

Ao todo, foram quatro atletas: o ala Yago Pikachu, o volante Caio Alexandre, e os meias Calebe e Pochettino. Logo, dificulta a possibilidade de uma transferência nacional na próxima janela, aberta em 3 de julho.

Atletas do Fortaleza que não podem defender outro clube na Série A

ALA - Yago Pikachu: sete jogos

VOL - Caio Alexandre: sete jogos

MEI - Calebe: sete jogos

MEI - Pochettino: sete jogos

Por conta do intenso rodízio promovido pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, mais sete nomes atingiram seis partidas e, se entrarem em campo neste sábado (27), diante do Vasco, às 16h, no Castelão, pelo Brasileirão, também serão impedidos de atuar por uma outra equipe na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Dentre os nomes há o volante Hércules, que aparece no radar do Flamengo. Os demais são: os zagueiros Titi e Brítez, o lateral-direito Tinga, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Lucas Sasha e o atacante Romero.

Atletas do Ceará próximos de completar sete jogos na Série A

ZAG - Titi: 6 jogos

ZAG - Brítez: 6 jogos

LAD - Tinga: 6 jogos

LAE - Bruno Pacheco: 6 jogos

VOL - Hércules: 6 jogos

VOL - Lucas Sasha: 6 jogos

ATA - Silvio Romero: 6 jogos

Legenda: Hércules é um dos destaques do elenco do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

REC da Série A de 2023 | Capítulo 3: Da condição de jogo dos atletas

Art. 12 – Um atleta somente poderá ser inscrito por outro Clube do Brasileirão Série A 2023,

após o início do CAMPEONATO, se tiver atuado em um número máximo de 6 (seis) partidas

pelo Clube de origem.

§ 1º – Considera-se como atuação o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida, desde o início ou no decorrer da mesma.

§ 2º – O atleta que tenha atuado por um Clube no CAMPEONATO somente poderá atuar por mais um Clube.

§ 3º – Uma vez iniciado o CAMPEONATO, cada Clube poderá inscrever até 5 (cinco) atletas que tenham anteriormente atuado por outros Clubes no Brasileirão Série A 2023, sendo no máximo 3 (três) atletas de um mesmo Clube.