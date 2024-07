Fortaleza alcança maior invencibilidade como mandante da Era Vojvoda; veja números

O Fortaleza não perde há 15 jogos como mandante e alcançou a sua maior sequência de invencibilidade em jogos em casa desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda ao Pici. A última derrota aconteceu no dia 23 de março, contra o Vitória, pela Copa do Nordeste.

A sequência invicta teve início no dia 30 de março, em empate em 0 a 0 com o Ceará, e segue pelo menos até a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo (7). Neste intervalo de tempo são 15 jogos invicto, com dez vitórias e cinco empates.

Legenda: Lucero comemora gol pelo Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Nas últimas partidas, o fator casa tem sido um trunfo do Fortaleza. Nos últimos sete jogos na condição de mandante, foram sete vitórias para o Tricolor do Pici, com 100% de aproveitamento em partidas em casa.

Até então, a maior sequência de invencibilidade como mandante da Era Vojvoda havia sido de 14 partidas, em 2021, logo no início da passagem do técnico argentino pelo Pici. Naquele período, foram nove vitórias e cinco empates.