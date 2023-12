Fortaleza acerta contratação do zagueiro argentino Alexander Barboza

O Fortaleza acertou a contratação do zagueiro Alexander Barboza, de 28 anos. Em fim de contrato, o argentino defendeu a camisa do Libertad, do Paraguai, durante a temporada, mas não vai renovar o vínculo com a equipe. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista paraguaio Pablo Garcia, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O acerto entre as partes foi concretizado já há alguns dias, mas o atleta pediu para adiar o anúncio até comunicar ao clube paraguaio sua saída. O zagueiro chega para reforçar o lado esquerdo da defesa tricolor e bater de frente com Titi pela posição.

Alexander Barboza entrou em campo nesta temporada em 44 jogos, fez seis gols e deu duas assistências. Ele esteve em campo contra o Fortaleza nos dois jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana deste ano.

Além do Libertad, ele já atuou pelo Defensa y Justicia, River Plate e Independiente.