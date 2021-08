Fórmula 1 anuncia cancelamento do GP do Japão por conta da pandemia de Covid-19

A organização da Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira (18) o cancelamento do GP do Japão. Através de nota, a gestão da modalidade ressaltou que a decisão foi do governo japonês por conta dos casos de Covid-19. Na segunda, o país ampliou o estado de emergência da pandemia.

“Depois de conversar com o organizador e as autoridades no Japão, o governo japonês decidiu cancelar a corrida desta temporada por causa das complexidades da pandemia”, publicou.

A entidade que gerencia as provas da principal categoria automobilística mundial prepara mudanças no calendário e deve divulgar em breve. “Animada com o nível de interesse nas locações para receber os eventos da Fórmula 1 esse ano”, completou em trecho do documento oficial.

A etapa estava prevista para o dia 10 de outubro, no autódromo de Suzuka. É o segundo ano consecutivo que as autoridades locais decidem cancelar a corrida de Fórmula 1.

Vale ressaltar que o Japão vai sediar os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que começam em 24 de agosto. Antes, foi palco das Olimpíadas na mesma cidade, o maior evento esportivo do mundo.

Nota oficial da Fórmula 1:

A Fórmula 1 está trabalhando para revisar o calendário e anunciará os detalhes finais nas próximas semanas.

A Fórmula 1 provou este ano e em 2020 que nós podemos nos adaptar e encontrar soluções para as incertezas e está animada com o nível de interesse nas locações para receber os eventos da Fórmula 1 esse ano.