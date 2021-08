Japão anuncia ampliação de estado de emergência às vésperas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

O governo do Japão anunciou nesta terça-feira (17) que ampliará o estado de emergência sanitária devido à pandemia do novo coronavírus para mais sete regiões com o objetivo de combater o contágio, a uma semana do início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A medida, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes, já está em vigor em Tóquio.

A previsão inicial era encerrar o estado de emergência no dia 31, mas o governo decidiu estender medidas para outras regiões e prosseguir com controle até 12 de setembro. "Os contágios se propagam em escala que não havíamos observado antes", disse Yasutoshi Nishimura, ministro japonês responsável pela resposta à Covid-19.

"O número de pacientes em estado grave aumenta a cada dia", acrescentou durante uma reunião com especialistas. O governo japonês também pedirá a grandes centros comerciais e lojas de departamento que limitem o número de clientes.

Pandemia no Japão

O Japão tem um número consideravelmente menor de casos de Covid-19 na comparação com outros países, apesar de não ter determinado confinamentos. O programa de vacinação do país, no entanto, começou mais tarde e avança de maneira mais lenta que outras nações desenvolvidas: apenas 37% da população está imunizada.

Nos últimos dias, o Japão registrou mais de 20 mil casos de Covid-19 a cada 24 horas, um recorde para o país. A alta teve início antes dos Jogos Olímpicos em julho e prosseguiu durante o evento. O Comitê Organizador de Tóquio anunciou na segunda-feira (16) que a Paralimpíada também acontecerá sem torcedores nos locais de competição.

O governo japonês afirma que não há evidência de que os Jogos Olímpicos tenham provocado o aumento de contágios no país. Pesquisas recentes apontam que a maioria dos japoneses considera que foi uma boa ideia celebrar a Olimpíada.

