Paralimpíadas de Tóquio: saiba quando começa, modalidades e onde assistir

Após a realização dos Jogos Olímpicos, Tóquio se prepara para receber os Jogos Paralímpicos. Na próxima segunda-feira (23), a capital japonesa será palco da abertura oficial das paralimpíadas. O evento está marcado para às 08h (horário de Brasília) e terá transmissão do Grupo Globo (SporTV e Globoplay).

O maior evento paralímpico do mundo reunirá 22 modalidades (confira abaixo) na edição de Tóquio. A paralímpiada terá duração de 14 dias, finalizando a edição 2020 – adiada por conta da pandemia da Covid-19 – no dia 05 de setembro.

Saiba quais são as modalidades paralímpicas presentes em Tóquio

Atletismo

Badminton

Basquetebol (em cadeira de rodas)

Bocha

Canoagem

Ciclismo (estrada e pista)

Esgrima (em cadeira de rodas)

Futebol de 5

Goalball

Hipismo

Judô

Levantamento de peso

Natação

Remo

Rugby (em cadeira de rodas)

Taekwondo

Tênis de mesa

Tênis (em cadeira de rodas)

Tiro esportivo

Tiro com arco

Triatlo

Vôlei sentado

Legenda: Brasil é referência no futebol de cinco Foto: Divulgação

O badminton e o taekwondo serão as modalidades estreantes na edição japonesa. As modalidades substituem o futebol de 7 e a vela.

Transmissão dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

As paralímpiadas de Tóquio serão transmitidas com exclusividade pelo Grupo Globo. O SporTV – canal por assinatura – terá quatro canais dedicados a cobertura do evento, enquanto o Globoplay – serviço de streaming – transmitirá tudo pela internet.

