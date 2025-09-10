Fluminense x Bahia na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final do torneio



Fluminense e Bahia se enfrentam na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final (Bahia venceu a ida por 1 a 0). O jogo será às 19h, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Fluminense x Bahia na Copa do Brasil terá transmissão do Sportv e do Premiere, na televisão e no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Willian José.
FLUMINENSE X BAHIA | FICHA TÉCNICA
- Competição: quartas de final da Copa do Brasil 2025
- Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 10/09/2025 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
