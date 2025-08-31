Diário do Nordeste
Vojvoda estreia pelo Santos e escala dois ex-Fortaleza no time titular contra o Fluminense

Neymar também foi escolhido pelo argentino como titular em jogo da Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 17:01)
Jogada
Legenda: Vojvoda em seu primeiro jogo pelo Santos
Foto: @raulbaretta_photo/Santos FC

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda está fazendo sua estreia como treinador do Santos na tarde deste domingo (31), em jogo contra o Fluminense, pela Série A do Brasileirão 2025. A partida está sendo disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Vojvoda foi demitido do Fortaleza no dia 14 de julho, depois de quatro anos à frente do Tricolor do Pici. Após a demissão, o argentino passou um período sem treinar, enquanto desfrutava da companhia da família na Argentina, seu país de origem.

Após a demissão de Cléber Xavier, o Santos contactou Vojvoda, que aceitou a proposta do time santista, que luta na parte baixa da tabela da Série A do Brasileirão 2025. Vojvoda tem a missão de tentar evitar o rebaixamento da equipe santista.

Em sua primeira escalação, Juan Pablo Vojvoda levou a campo o seguinte time titular: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (que jogou com ele no Fortaleza); Rincon, Zé Rafael e Rollheiser; Caballero, Guilherme (também ex-Fortaleza) e Neymar.

