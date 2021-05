Floresta intensifica preparação para estreia na Série C e tem missão de cumprir dever de casa

Às vésperas da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, contra a Jacuipense-BA, no sábado (29), o elenco do Floresta realiza atividades preparatórias no CT Felipe Santiago, na Vila Manoel Sátiro.

Figurando no Grupo A da competição nacional, o Floresta terá a companhia de Altos-PI, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Jacuipense-BA, Manaus-AM, Paysandu-PA, Santa Cruz-PE, Tombense-MG e Volta Redonda-RJ. Os quatro primeiros avançam para a fase mata-mata.

Em entrevista coletiva realizada na última terça-feira (25), o atacante Elielton comentou sobre a importância de iniciar a competição vencendo.

Elielton Atacante do Floresta "Iniciar uma competição do nível da Série C com três pontos logo na primeira rodada é de suma importância para projetar os desafios traçados pela diretoria e comissão técnica, porém sabemos que do outro lado existe uma equipe competitiva e qualificada, mas queremos sempre fazer o dever de casa."

Legenda: Elielton, recém-chegado ao elenco do Floresta, destaca a importância de iniciar a Série C com o pé direito Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Elenco do Floresta

Para a temporada 2021, a diretoria do Lobo da Vila manteve 21 atletas do plantel que conquistou o acesso à Série C e o vice-campeonato da Série A em 2020. Dentre os remanescentes do Floresta, os experientes Flávio Torres, Núbio Flávio e Deysinho, destaques do setor ofensivo do Verdão na última temporada.

Goleiros: Douglas Dias (33), César Rodrigues (21), Wilderk (18) e Tony (28)

Zagueiros: Edimar (32), Alisson (26), Willian Goiano (32), Kaiñandro (20), Ismael (20) e Emanuel (20)

Laterais: Tony Ewerton (31), Lito (28), Fábio Alves (33) e Mateus Farias (20)

Volantes: Marconi Ribeiro (32), Thalysson (21), Dudu (20), Athyrson (20), Matheus Bahia (21), Jô Almeida (32), Yuri Naves (31) e Daniel (31)

Meias: Renê (24) e Eduardo Amâncio (32)

Atacantes: Flávio Torres (34), Núbio Flávio (29), Deysinho (29), Paulo Vyctor (25), Wagner (21), Alisson Mira (25), Elielton (28) e Iarley Gilberto (18)

Roteiro do Floresta na Série C do Brasileirão

Quinta-feira (27) - Treinamentos individualizados, às 10h, teste Covid-19, às 13h, e treino no campo, às 15h30

Sexta-feira (28) - Treino preventivo no campo, às 8h30, e concentração no período da tarde

Sábado (29) - Floresta x Jacuipense-BA, às 15h30, no Estádio Domingão