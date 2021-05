CBF detalha rodadas da Série C; Floresta e Ferroviário estreiam no sábado (29)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as quatro primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro 2021. Figurando no Grupo A, que reúne os clubes do Norte e Nordeste do país, Floresta e Ferroviário estreiam na competição no sábado (29).

O duelo entre Floresta e Jacuipense, às 15h, no sábado (29), no Estádio Domingão, em Horizonte, abre o calendário de jogos da Série C do Brasileirão. Às 17h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, o Ferroviário visita o Botafogo-PB.

CONFIRA TABELA DETALHADA DA SÉRIE C

1ª rodada:

29/05/2021 - Floresta x Jacuipense, às 15h, no Estádio Domingão

29/05/2021 - Botafogo-PB x Ferroviário, às 17h, no Estádio Almeidão

2ª rodada:

05/06/2021 - Ferroviário x Altos, às 15h30, no Estádio Elzir Cabral

05/06/2021 - Santa Cruz x Floresta, às 17h, no Estádio do Arruda

3ª rodada:

12/06/2021 - Manaus x Floresta, às 17h, na Arena da Amazônia

14/06/2021 - Ferroviário x Santa Cruz, às 20h, na Arena Castelão

4ª rodada:

19/06/2021 - Floresta x Botafogo-PB, às 15h30, no Estádio Domingão

19/06/2021 - Tombense x Ferroviário, às 16h, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida