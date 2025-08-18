Floresta depende apenas de si para confirmar classificação histórica na Série C

O Floresta perdeu por 1 a 0 para o Confiança no último domingo (17), pela 17ª rodada da Série C do Brasileirão, mas continua dependendo apenas de si para se classificar para a segunda e decisiva fase da terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Jogando fora de casa, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), o Floresta foi derrotado pelo Confiança, que marcou o seu gol com o zagueiro Valdo, que acumula em sua carreira uma passagem vitoriosa pelo futebol cearense, tendo defendido o Ceará.

Com o resultado, o Floresta permanece com 24 pontos, ocupando atualmente a sexta colocação na tabela. Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, a equipe está dentro do G-8 e tem boas perspectivas de classificação, algo inédito para o clube.

O Floresta terá pela frente Figueirense e São Bernardo, dependendo apenas de si para avançar. Caso vença as partidas, estará matematicamente confirmado. Em caso de não ter os 100% de aproveitamento, poderá depender de outros resultados.