Final do lançamento de dardo nas Olimpíadas 2024: acompanhe Luiz Maurício ao vivo

O brasileiro Luiz Maurício da Silva está na final do lançamento de dardo nas Olimpíadas 2024, após ter avançado em quarto no Grupo B e sexto na colocação geral. A disputa acontece nesta quinta-feira (8) às 15h25 (de Brasília).

Luiz conseguiu sua classificação nesta terça-feira (6), com a marca de 85m91 e quebrou seu próprio recorde sul-americano, que era de 85m57.

Além do recorde, o brasileiro ainda encerrou um jejum de 92 anos sem a presença do Brasil na decisão por medalhas no lançamento de dardo. Heitor Medina foi o último, em Los Angeles -1932.

ONDE ASSISTIR

A corrida terá transmissão através da TV Globo, SporTV e CazéTV