Filho de família de jogadores, conheça Kauã Rocha, nova promessa do Fortaleza

O Fortaleza segue atento ao futuro e já começa a lapidar mais uma joia de sua base. Aos 19 anos, o zagueiro Kauã Rocha desponta como uma das maiores promessas do clube para a sequência da temporada e, principalmente, para os próximos anos.

Após duas atuações no time titular do Tricolor de Aço, os primeiros elogios começaram a surgir das arquibancadas. O defensor esteve em campo diante de Ferroviário e Imperatriz, ambos pela Copa do Nordeste.

Raízes no futebol

Natural de Limoeiro do Norte, Kauã vivencia o futebol desde cedo. Ainda menino, ele viu seu pai, Denílson, atuar por diversos outros clubes do estado.

A família Rocha é uma das principais na cidade do Vale do Jaguaribe em termos futebolísticos. Denílson é irmão de Lequinha e Claudinho, e o trio já deu trabalho a Leão e Vovô nas idas ao Bandeirão, no início dos anos 2000.

O nome mais conhecido da família é o de Yago Felipe. Atualmente jogador do Sport, o meia é primo de Kauã e acumula passagens por Fluminense, Vitória, Bahia, Goiás, Mirassol e Figueirense.

Início da carreira

Kauã Rocha iniciou sua trajetória no futsal em sua cidade natal. Depois, seguiu para o Ceará. Na sequência, foi para Curitiba, onde atuou pelo Athletico Paranaense, até chegar ao Fortaleza em 2024.

Na base do Tricolor, o defensor disputou competições como Brasileiro, Copa do Brasil, Fares Lopes e Copa São Paulo. Durante a Copinha desta temporada, ele atuou em cinco partidas e marcou um gol diante do Confiança-PB. As apresentações no torneio de base foram suficientes para Thiago Carpini chamá-lo para o elenco principal.

Estilo de jogo

Com perfil de zagueiro moderno, Kauã demonstra segurança defensiva e personalidade na saída de bola. Esse, inclusive, é um dos seus principais pontos fortes, contribuindo diretamente na construção de jogadas ofensivas.

A antecipação aliada à velocidade faz o jovem levar vantagem em diversas ações defensivas. Apesar da pouca idade, a imposição física também chama atenção e reforça o potencial do atleta.

De olho no futuro

Pensando em valorizar o jogador, o Fortaleza agiu rápido e renovou contrato com o atleta até o fim de 2029. As novas cláusulas preveem renovação automática por mais dois anos, com prioridade para o clube.

Em apuração do jornalista André Almeida, por meio de sua coluna, a multa rescisória de Kauã é de R$ 15 milhões para o mercado nacional e cerca de R$ 361 milhões para o exterior.

Outro ponto ajustado foi o salário do zagueiro, além da divisão dos direitos econômicos. O novo acordo estabelece 45% para o Fortaleza, 45% para o Ceará e 10% permanecem com o próprio atleta.