Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bicampeão da Série D, Vilar é anunciado pelo Guarany de Sobral

Técnico chega para assumir o lugar de Boiadeiro, demitido após dois jogos no estadual

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 15:48)
Jogada
Legenda: Marcelo Vilar
Foto: Divulgação/Ferroviário

O Guarany de Sobral anunciou, nesta terça-feira (31), a contratação de Marcelo Vilar para o comando técnico da equipe. O treinador chega para a sequência da 2ª divisão do Cearense, após a saída de Boiadeiro.

Com apenas duas partidas no estadual, a diretoria do Cacique optou pelo fim dos trabalhos do ex-atleta do Ceará. Boiadeiro, aos 41 anos, vivia sua segunda experiência na função de técnico.

Marcelo chega com um currículo consolidado. São mais de 30 anos dedicados ao futebol, com destaque para os dois títulos do Campeonato Brasileiro da Série D. Antes de chegar ao Guarasol, seu último clube foi o Lagarto-SE.

Agora, o comandante terá a missão de reorganizar a equipe e fazer o Guarany brigar pelo acesso. O seu primeiro compromisso será contra o Crateús, no próximo sábado (4), às 16h30, no Junco.  

 
Assuntos Relacionados
André Mazzuco em ação durante coletiva

Jogada

Ceará tenta contratação de André Mazzuco, ex-Inter, como novo executivo

A negociação é conduzida pelo presidente alvinegro João Paulo Silva

Alexandre Mota Há 47 minutos
Foto de Mozart, técnico do Ceará

Jogada

Com desfalques importantes, Mozart mudará escalação do Ceará contra a Ponte Preta

O Vozão tem pelo menos quatro baixas de peso para o jogo da Série B do Brasileirão

Daniel Farias Há 1 hora
Toguro exibe camisa do Fortaleza

Jogada

Fortaleza fecha parceria com influenciador Tiago Toguro

O clube vai estampar a marca "Mansão Maromba" contra o Cuiabá

Alexandre Mota Há 1 hora
Marcelo Vilar chega ao Guarany com um grande desafio

Jogada

Bicampeão da Série D, Vilar é anunciado pelo Guarany de Sobral

Técnico chega para assumir o lugar de Boiadeiro, demitido após dois jogos no estadual

Liuê Góis Há 1 hora
Kauã

Jogada

Filho de família de jogadores, conheça Kauã Rocha, nova promessa do Fortaleza

Zagueiro de 19 anos vai se consolidando no time principal e carrega no sangue uma tradição familiar no futebol cearense

Liuê Góis Há 2 horas
Gustavo Prado em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará embarca com 22 atletas e novidade para jogo contra Ponte Preta; veja relacionados

A equipe entra em campo nesta quarta-feira (1º), às 21h, no Moisés Lucarelli/SP

Alexandre Mota 31 de Março de 2026