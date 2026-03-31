Bicampeão da Série D, Vilar é anunciado pelo Guarany de Sobral

O Guarany de Sobral anunciou, nesta terça-feira (31), a contratação de Marcelo Vilar para o comando técnico da equipe. O treinador chega para a sequência da 2ª divisão do Cearense, após a saída de Boiadeiro.

Com apenas duas partidas no estadual, a diretoria do Cacique optou pelo fim dos trabalhos do ex-atleta do Ceará. Boiadeiro, aos 41 anos, vivia sua segunda experiência na função de técnico.

Marcelo chega com um currículo consolidado. São mais de 30 anos dedicados ao futebol, com destaque para os dois títulos do Campeonato Brasileiro da Série D. Antes de chegar ao Guarasol, seu último clube foi o Lagarto-SE.

Agora, o comandante terá a missão de reorganizar a equipe e fazer o Guarany brigar pelo acesso. O seu primeiro compromisso será contra o Crateús, no próximo sábado (4), às 16h30, no Junco.