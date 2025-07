Ferroviário x Sousa-PB na Série D: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em um confronto decisivo na Série D do Brasileiro de 2025, o Ferroviário enfrenta o Sousa-PB neste sábado (5), às 17h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 11ª rodada da competição. Próximos na classificação, as equipes tentam se consolidar no G-4 do Grupo A3 nos últimos jogos da 1ª fase.

Na tabela, o Tubarão da Barra aparece na 4ª posição, com 13 pontos. Já os paraibanos estão em 5º, com 10. Logo, um resultado positivo mantém o time coral no rumo do objetivo, enquanto uma derrota ou empate podem tirá-lo do G-4, restando depois mais três partidas para a chegada do mata-mata.

O embate também funciona como revanche do 1º turno. Na ocasião, fora de casa, o Ferroviário foi superado por 4 a 0. Até o momento, foi o pior resultado coral no torneio.

Na última rodada, o Ferroviário empatou em 1 a 1 com o Treze-PB, também no PV. Em casa, o Sousa-PB superou o Horizonte por 3 a 1 - ambos entraram em campo pelo último fim de semana.

Desfalques importantes

Bicampeão da Série D, o Ferroviário tem duas baixas importantes para o novo compromisso: o goleiro Matheus Cavichioli e o volante Willyam Maranhão estão suspensos e são desfalques certos. A tendência é de manutenção no esquema tático 4-3-3, com o artilheiro Ciel no comando do ataque.

Aos 43 anos, o capitão coral tem 11 gols em 22 jogos na temporada, com três assistências. Em grande fase, o camisa 99 acumula quatro gols nas últimas três partidas - foram seis na 4ª divisão.

No Sousa-PB, a esperança fica com Diego Ceará. Natural de Crateús, soma 13 tentos na temporada.

Palpite

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Rádio Verdinha (FM 92,5) e no canal de Youtube da TV Ferrão.

Prováveis escalações

Ferroviário | João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso, Ailton Santos, Kevin Rivas, Ramires, Gharib, Bryam, Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.

Sousa-PB | Bruno Fuso; Iranilson, Uesles, Marcelo Duarte, Emersonn Bastos e Jackson; Patrick Dias, Diego Viana e Luís Henrique; Wellington Nunes e Diego Ceará. Técnico: Tardelly Abrantes.

Ficha técnica | Ferroviário x Sousa-PB