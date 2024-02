Ferroviário x Maracanã: Check-in e ingressos estão disponíveis para jogo do Cearense; veja valores

Ferroviário e Maracanã entram em campo neste sábado (17), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2024. Para a partida que acontece no Estádio Presidente Vargas às 16h40, os torcedores já podem garantir sua presença.

Os ingressos estão com valores a partir de R$20 e promoção de “meia solidária”, onde todos os torcedores do time mandante têm direito ao valor de meia-entrada, desde que leve 1kg de alimento não-perecível no dia do duelo.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do site efolia.com.br. Já o sócio-torcedor da equipe coral, pode fazer seu check-in pelo site sociocoral.com.br.

Confira o valor de cada setor

Ferroviário: Setor Social (R$80/40) / Setor Azul (R$40/20).

Maracanã: Setor Visitante (R$40/20).

*Crianças de até 12 anos não pagam ingresso.

Confira a tabela do Campeonato Cearense

Grupo A P J V E D G GC SG % 1º FOR Fortaleza 10 4 3 1 0 11 2 9 83.33 2º MCN Maracanã 8 4 2 2 0 8 5 3 66.67 3º FLO Floresta 7 4 2 1 1 7 4 3 58.33 4º CAU Caucaia 3 5 1 0 4 3 10 -7 20 5º ATL FC Atlético 1 4 0 1 3 2 11 -9 8.33