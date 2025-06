Ferroviário volta ao G-4 da Série D restando quatro rodadas para fim da fase de grupos

Apesar de ter perdido o 100% de aproveitamento como mandante na Série D, o Ferroviário voltou ao G-4 da competição após o empate em 1 a 1 com o Treze-PB, neste sábado (29), no Estádio Presidente Vargas.

Isso porque o Santa Cruz de Natal perdeu por 2 a 1 para o América-RN e se manteve com 13 pontos. Com o resultado de igualdade, o Tubarão da Barra chegou aos mesmos 13 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols (o time cearense tem -3 de saldo, enquanto o Santa tem -6).

O Ferrão se garantiu no grupo de classificação ao fim da 10ª rodada, já que não pode ser ultrapassado por Horizonte nem Sousa-PB, que se enfrentam neste domingo (29) e possuem 8 e 7 pontos, respectivamente.

O retorno à zona de classificação acontece em momento de afunilamento da competição, já que restam apenas quatro rodadas para o fim da fase de grupos.

O Ferroviário volta a campo pela Série D no próximo sábado (5), para enfrentar justamente o Sousa-PB, às 17h30min, no Estádio Presidente Vargas. No 1º turno, em jogo disputado no estádio Marizão, a equipe paraibana goleou por 4 a 0.