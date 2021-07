Ferroviário recebe Manaus no Vovozão em busca da liderança da Série C

O Ferroviário recebe o Manaus-AM neste domingo (18) pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo, anteriormente marcado para a Arena Castelão, será disputado no Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão). A mudança foi solicitada pelo clube coral.

Integrando o G-4 do Grupo A da competição nacional, o Ferroviário está empatado em número de pontos (11) com Botafogo-PB e Paysandu, respectivamente. Em caso de vitória diante do Manaus-AM, a equipe coral pode assumir a liderança da Série C. No entanto, em caso de empate ou derrota, o Tubarão da Barra deve deixar a parte de cima da tabela de classificação.

O Manaus-AM, por sua vez, ocupa a 5ª colocação, com 10 pontos, e busca entrar no G-4 do Grupo A. O duelo diante do Ferroviário é decisivo. Porém, o técnico Marcelo Martelotte terá um importante desfalque para o duelo: o atacante Vanilson, artilheiro da equipe e da competição, com cinco gols, sentiu um desconforto na panturrilha esquerda durante um treino na terça-feira (13).

Desfalque no ataque

Enfrentando a equipe mais vazada da Série C, com 15 gols sofridos em 7 partidas, o técnico Francisco Diá não poderá contar com o atacante Adilson Bahia. Na última partida, contra o Paysandu, o atleta foi advertido com o 3° cartão amarelo e cumprirá suspensão automática diante do Manaus-AM.

O comandante coral terá de optar entre Thiago Aperibé e Edson Cariús. O recém-chegado atacante foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para reestrear pelo Ferroviário.

Legenda: Edson Cariús está apto para estrear diante do Manaus-AM no domingo (18) pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Ficha técnica

Ferroviário x Manaus-AM – 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão), em Fortaleza-CE

Data: 18/07/2021 (domingo)

Horário: 18h

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Provável escalação (Ferroviário): Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Emerson Souza, Diego Viana e Dudu; Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Francisco Diá.

Provável escalação (Manaus-AM): Técnico: Marcelo Martelotte.