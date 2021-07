Edson Cariús é regularizado no BID e está apto para reestrear pelo Ferroviário

O atacante Edson Cariús foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (14) e está apto para reestrear com a camisa do Ferroviário. O atleta chegou ao clube coral por empréstimo junto ao Fortaleza até o final de 2021.

Legenda: Edson Cariús foi regularizado nesta quarta-feira (14) no BID Foto: Reprodução

Em coletiva de apresentação, nesta terça-feira (13), o atacante, de 32 anos, enalteceu os companheiros e garantiu que chega para brigar por vaga na equipe titular.

Edson Cariús Atacante do Ferroviário “Os companheiros que estão aqui e estão bem, os números mostram isso. O clube está bem representado e chego aqui para brigar por vaga, não chego para ser titular. Apesar de ter o nome na história do clube, chego para brigar dia após dia, isso seria falta de ética da minha parte."

A equipe coral entra em campo no domingo (18) contra o Manaus-AM, em Carlos de Alencar Pinto (Vovozão). O duelo é válido pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Edson Cariús fica à disposição de Francisco Diá para reestrear com a camisa do Ferroviário.