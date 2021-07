CBF altera jogos do Ferroviário da Arena Castelão para Vovozão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou nesta quarta-feira (14) o local de dois jogos do Ferroviário pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra enfrentará o Manaus-AM e o Floresta em Carlos de Alencar Pinto (CT do Ceará Sporting Club).

A solicitação para mudança de local partiu da equipe coral. Diante do Floresta, com mando de campo do Verdão da Vila, o confronto também será disputado no Vovozão. O CT detém laudos técnicos para a realização de partidas oficiais.

Confira mudanças nos confrontos:

Ferroviário x Manaus-AM

Data: 18/07/2021 (mantido)

Horário: 18h (mantido)

Local: de Arena Castelão para Vovozão

Floresta x Ferroviário

Data: 24/07/2021 (mantido)

Horário: 17h (mantido)

Local: de Arena Castelão para Vovozão

Campanha do Ferroviário na Série C

Figurando na 3ª colocação do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, o Ferroviário está vivo na briga pelo acesso à Série B. A equipe coral vem de vitória sobre o Paysandu, por 2 a 0, e não perde a dois jogos.

O confronto diante do Manaus-AM, no domingo (18), é direto, tendo em vista que a equipe amazonense figura na 5ª colocação, com 10 pontos.