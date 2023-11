Ferroviário realiza jantar para comemorar temporada 2023

Na próxima quinta-feira (09), o Ferroviário Atlético Clube realiza um jantar em comemoração aos feitos conquistados na temporada de 2023. O time coral foi bicampeão brasileiro da Série D de forma invicta e, de quebra, garantiu o retorno à Série C.

Além do jantar, também ocorrerá o lançamento do Almanaque do Ferrão. A publicação é algo inédito no Norte/Nordeste do Brasil e apresenta um balanço histórico dos 90 anos de existência da equipe cearense.

O Almanaque do Ferrão traz as fichas técnicas de todos os jogos do Ferroviário de 1933 até 2023, além de fotos históricas, médias de público por temporada, dados dos jogadores profissionais que já vestiram a camisa do Ferrão, entre outras grandes novidades.

Além da tradicional sessão de autógrafos, o público presente no Nativas Grill poderá apreciar toda a trajetória do time cearense numa publicação histórica. A programação também prevê a comercialização de novos produtos oficiais licenciados do clube e uma retrospectiva completa deste ano e o planejamento para 2024 com a diretoria executiva coral.

