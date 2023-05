Ferroviário lança uniforme homenageando os 90 anos do clube; veja fotos

O Ferroviário lançou, na última terça-feira (2), o novo terceiro uniforme para a temporada de 2023. No evento, o presidente Aderson Maia Júnior, anunciou a nova camisa e aproveitou a oportunidade para nomear Jardel, ex-jogador do Tubarão da Barra, como o primeiro embaixador oficial do clube.

Nomeada “Nonagenária”, o terceiro uniforme do Ferroviário homenageia os 90 anos do clube coral. A camisa carrega a marca T33, marca do Tubarão da Barra. O uniforme resgata o primeiro símbolo do clube para estampar a nova camisa, uma roda de trem com asas.

A estreia do novo uniforme acontece neste domingo, (7), e a venda das camisas serão iniciadas nesta quarta-feira, (3), na sede do clube e na loja virtual oficial do Ferroviário.

VEJA IMAGENS DO UNIFORME

Legenda: Ferroviário lança novo terceiro uniforme para a temporada 2023 homenageando os 90 anos do clube Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

JARDEL COMO EMBAIXADOR

Ainda na noite da última terça-feira, (2), o presidente Aderson Maia Júnior nomeou o ex-jogador Jrdel como o primeiro embaixador oficial do Ferroviário. Segundo o clube, Jardel "terá a responsabilidade de expandir a marca Ferroviário por todo o mundo, além de angariar patrocinadores, investidores e até captar novos talentos", como escreveu nas redes sociais.

