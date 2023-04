Ferroviário renova com Ciel até o fim da Série D do Brasileiro

O Ferroviário anunciou a permanência do atacante Ciel até o final da Série D do Brasileiro. O time coral anunciou a prorrogação do contrato do camisa 99 nas redes sociais

Em um vídeo, o Ferrão mostrou a torcida coral pedindo "Assina 99" e no fim, Ciel confirmou a permanência:

"Já que vocês querem, assina 99. Tamo junto Ferrão", disse Ciel

Veja o Vídeo

Propostas das Séries A e B

De acordo com a nota coral ao anunciar a permanência, o atacante tinha propostas de clubes das Séries A e B.

"O artilheiro coral já tinha contratado até o mês de outubro e mesmo com propostas de times de Série C, B e A, optou em permanecer no Ferroviário e ajudar o clube coral no objetivo de conquistar o acesso à Série C"

Destaque coral

O camisa 99 é um dos principais destaques do ano, neste início de temporada, com 21 jogos, 10 gols marcados e duas assistências.

Ciel atuou pelo Ferroviário no Cearense, no Nordestão e na Copa do Brasil. Ele já tem 41 anos.