Ferroviário empata sem gols fora de casa na estreia da Série C

O Ferroviário estreou na Série C do Brasileiro com um empate. O time coral, não passou de uma igualdade sem gols com o Botafogo/PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), largando no Grupo A com 1 ponto.

O time coral se defendeu bem ao longo da partida, não deixando o time da casa criar muitas oportunidades, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Felipe, goleiro do Bota, que não fez nenhuma defesa.

Já o goleiro coral, Rafael, estreante ao ser recém contratado, precisou fazer uma defesa difícil, saindo nos pés do atacante Clayton e evitar o gol ainda no 1º tempo.

No mais, o jogo foi muito marcado, com pouco espaço para criação de jogadas.

O adversário do Ferrão teve mais domínio e presença no campo de ataque, mas Welton, Clayton e Luã erraram o alvo.

O jogador coral mais acionado, Adílson Bahia, teve boas situações ao longo do jogo, um total de três, mas mandou todas para fora.

A melhor chance coral surgiu aos 50 minutos, mas Thiago Aperibé mandou a bola rente à trave de Felipe.

Com o resultado, o Ferrão soma seu primeiro ponto, e jogar pela Série C no dia 5 de junho, contra o Altos/PI, às 15h30 no Elzir Cabral.